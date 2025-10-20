Mỹ thay Quyền Đại sứ tại Hàn Quốc ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ triệu hồi Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun về nước. Ông Yun được lệnh phải quay về nước trong vòng một tuần tới.Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này, trong đó ông Trump cũng dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sự kiện mà ông Joseph Yun trực tiếp phụ trách chuẩn bị.Được biết, quyết định triệu hồi ông Yun về nước có liên quan tới sự bất mãn của Chính phủ Trump về quá trình đàm phán thuế quan với Hàn Quốc. Washington cho rằng ông Yun đã không gây sức ép đủ với Hàn Quốc về phương thức đầu tư 350 tỷ USD theo như mong muốn của lãnh đạo Nhà Trắng.Ông Yun được bổ nhiệm và cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm lấp chỗ trống trước khi Chính phủ Trump chính thức bổ nhiệm vị trí Đại sứ kế nhiệm. Hiện tại, Chính phủ Mỹ vẫn chưa chỉ định hay bổ nhiệm Đại sứ chính thức, nên việc thay thế Quyền Đại sứ trong thời điểm này được đánh giá là không theo thông lệ ngoại giao.Được biết, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kevin Kim sẽ tạm thời đảm nhận vị trí Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Ông Kevin Kim là người Mỹ gốc Hàn, từng làm trợ lý cho một Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và tham gia vào các cuộc đàm phán cấp chuyên viên cho đối thoại Mỹ-Triều trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Trump.