Máy bay Trung Quốc đang bay tới Incheon phải hạ cánh khẩn cấp do cháy pin sạc dự phòng

Photo : YONHAP News

Chuyến bay CA139 của hãng hàng không Air China (loại Airbus A321) khởi hành từ sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu vào lúc 9 giờ 47 phút sáng ngày 18/10 (giờ địa phương) hướng đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải vào lúc 11 giờ 5 phút sáng cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do pin sạc dự phòng trong hành lý ký gửi của một hành khách người Hàn Quốc đã tự động bốc cháy.Air China thông báo qua mạng xã hội rằng pin lithium trong hành lý ký gửi của một hành khách đã tự bốc cháy, nhưng các tiếp viên đã xử lý kịp thời theo đúng quy trình nên không có thiệt hại về người. Được biết, hành khách người Hàn mang theo pin sạc dự phòng gây cháy nói trên đã trở về nước sau khi bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra.Chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã ghi nhận 37 sự cố hỏa hoạn do pin sạc dự phòng trên máy bay. Do đó, từ tháng 6 năm nay, nước này đã cấm hành khách mang lên máy bay pin sạc dự phòng không có chứng nhận "3C", chứng nhận an toàn của Trung Quốc. Tuy nhiên, do quy định đối với các chuyến bay quốc tế vẫn còn lỏng lẻo, nhiều ý kiến kêu gọi siết chặt hơn nữa quy định an toàn đối với pin sạc dự phòng.