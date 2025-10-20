Chỉ số KOSPI lần đầu xác lập mốc 3.800 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chốt phiên giao dịch ngày đầu tuần 20/10 ở mức 3.814,69 điểm, tăng 65,8 điểm (1,76%) so với phiên cuối tuần trước, lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 3.800 điểm.Chỉ số này mở cửa ở mức 3.775,4 điểm, tăng 0,71% so với phiên trước, sau đó có thời điểm giảm nhẹ đầu phiên rồi bật tăng mạnh trở lại trong giữa phiên. Từ khoảng 11 giờ 40 phút sáng, chỉ số KOSPI vượt ngưỡng 3.800 điểm, duy trì đà tăng đến cuối ngày rồi đóng cửa ở mức cao nhất từ trước tới nay.Đà tăng của chỉ số KOSPI được phân tích là do giới đầu tư được tiếp thêm niềm tin sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đồng thời tuyên bố mức thuế 100% với Trung Quốc là không thể kéo dài.Bên cạnh đó, phát biểu của Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom, người vừa trở về từ Washington sau khi đàm phán thương mại với Mỹ, cho biết hầu hết các vấn đề trọng tâm đã đạt được tiến triển thực chất, cũng được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.Cùng ngày, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng chốt phiên ở mức 875,77 điểm, tăng 16,23 điểm (1,89%) so với phiên trước.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.419,2 won đổi 1 USD, giảm 2 won so với phiên trước.