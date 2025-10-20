Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều có khả năng diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/10 cho biết Bộ Thống nhất sẽ không tổ chức các chuyến tham quan đặc biệt tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, thời điểm trước và sau thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.Quyết định này được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Các chuyến thăm quan đặc biệt dành cho người nước ngoài do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức cũng sẽ không diễn ra trong khoảng thời gian trên.Việc các chuyến tham quan đặc biệt tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm, được nối lại từ tháng 5 vừa qua, bị tạm dừng trở lại được cho là bước chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thăm Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng 10, nhiều ý kiến cho rằng một cuộc gặp bất ngờ giữa ông Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ được thúc đẩy. Về các câu hỏi liên quan, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết không bình luận về những tình huống giả định.Tuy nhiên, cuộc gặp bất ngờ giữa lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên vào năm 2019 và các cuộc tiếp xúc trước đó đều từng diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nên động thái lần này được hiểu là nhằm chuẩn bị thực tế cho các tình huống có thể xảy ra.Trong bối cảnh này, đài CNN (Mỹ) đưa tin rằng Chính phủ Mỹ đã thảo luận kín về khả năng diễn ra hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC. Đài CNN cũng cho biết đã thuê một quán cà phê tại Imjingak, khu vực biên giới giáp với Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc, để chuẩn bị cho việc tác nghiệp tại hiện trường.Một điểm đáng chú ý khác là Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kevin Kim, người từng tham gia công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong nhiệm kỳ cầm quyền lần thứ nhất của Tổng thống Trump, hiện được đề cử làm Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc thay ông Joseph Yun, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24/10 tới. Việc Mỹ bổ nhiệm một người từng xử lý vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào vị trí quan trọng được xem là thể hiện ý chí đối thoại liên tục của Tổng thống Trump với lãnh đạo miền Bắc.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mặc dù cho biết đây không phải là vấn đề có thể biết trước, nhưng cũng tái khẳng định lập trường ủng hộ đối thoại Mỹ-Triều.