Tro cốt sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn ở Campuchia được đưa trở về nước

Photo : YONHAP News

Hài cốt của sinh viên Hàn Quốc họ Park (độ tuổi 20), thiệt mạng do bị một tổ chức tội phạm tại Campuchia tra tấn đến tử vong, đã được đưa trở về nước. Chiếc máy bay chở tro cốt nạn nhân sau khi được hỏa táng tại Campuchia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng ngày 21/10.Sự việc diễn ra sau 74 ngày kể từ khi thi thể của nạn nhân được phát hiện vào hôm 8/8. Trưởng nhóm giám định pháp y của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, người đã tham gia khám nghiệm tử thi chung tại Campuchia, ngày 20/10 đã bàn giao tro cốt cho Sở Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang. Sau đó, cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ trao lại tro cốt cho gia đình nạn nhân.Sinh viên họ Park vào hồi tháng 7 đã sang Campuchia sau khi nói với gia đình rằng sẽ đến một hội chợ việc làm. Tại đây, nạn nhân bị giam giữ trái phép và tra tấn trong một khu phức hợp tội phạm, trước khi được phát hiện tử vong trên một chiếc xe gần khu vực núi Bokor vào ngày 8/8.Nguyên nhân tử vong chính xác sẽ được xác định thông qua xét nghiệm tế bào mô, kiểm tra chất ma túy và chất độc được tiến hành trong nước, cũng như kết quả điều tra đang diễn ra tại cả Hàn Quốc và Campuchia.