Nga và Bắc Triều Tiên tổ chức tiệc chúc mừng 77 năm quan hệ

Photo : YONHAP News

Tại buổi tiệc do Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Nga tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Triều (12/10/1948-12/10/2025), quan chức hai nước đã cùng nhấn mạnh quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ đồng minh.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 21/10 đưa tin buổi tiệc được Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tổ chức hôm 17/10 với sự tham dự của các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp và thương mại Nga cùng đại diện của đảng Nước Nga Thống nhất, đảng lớn nhất của Nga.Tại buổi tiệc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga phát biểu trải qua hàng chục năm được kiểm chứng, quan hệ hữu nghị Nga-Triều đã vươn lên tầm cao mới, một liên minh thực sự; đồng thời khẳng định việc Bắc Triều Tiên cử lực lượng tới tỉnh Kursk (Nga) là minh chứng vững chắc cho sự đoàn kết của hai nước. Quan chức này nhấn mạnh nước Nga sẽ không bao giờ quên rằng trong thời khắc khó khăn và quan trọng nhất, những người lính Bắc Triều Tiên dũng cảm đã sát cánh cùng binh sĩ Nga, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình. Thứ trưởng Nga bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển năng động, góp phần củng cố hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc cũng như toàn khu vực Đông Bắc Á.Về phần mình, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol khẳng định hai nước đang tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, tiến bước vững chắc hướng tới hiện thực hóa những lý tưởng và mục tiêu chung, bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển lên thời kỳ hoàng kim toàn diện.Bắc Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, tiền thân của Liên bang Nga, vào ngày 12/10/1948. Nhân kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Nga tại miền Bắc cũng tổ chức một bữa tiệc tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui, cùng nhiều hoạt động đa dạng nhằm tái khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.