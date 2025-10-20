Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục với nữ công chức Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 20/10 cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến, người đến Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua để dự Đối thoại an ninh Seoul (SDD), được cho là đã có hành vi sàm sỡ đối với một nữ công chức Hàn Quốc trong buổi tiệc tối ngày 11/9, nơi có sự góp mặt của các quan chức cấp cao trong quân đội hai nước.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau khi đánh giá vụ việc là nghiêm trọng đã triệu Tùy viên quân sự Việt Nam tại Hàn Quốc để bày tỏ lập trường phản đối sau 8 ngày xảy ra sự việc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên án hành vi của Thứ trưởng phía Việt Nam và kêu gọi các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn. Việt Nam cũng được cho là đã bày tỏ cam kết đảm bảo vụ việc tương tự sẽ không xảy ra.Liên quan đến vấn đề trên, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã xử lý vụ việc thông qua các biện pháp cần thiết và phù hợp theo đúng nguyên tắc, đồng thời sẽ hạn chế công bố các chi tiết cụ thể sau khi cân nhắc đến ý kiến của nạn nhân.