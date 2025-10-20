Lãnh đạo Hàn Quốc và Ai Cập điện đàm chúc mừng 30 năm thiết lập ngoại giao

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kim Nam-joon ngày 20/10 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi kể từ sau khi nhậm chức.Hai nhà lãnh đạo đã cùng hoan nghênh và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Ai Cập trong năm nay, đồng thời đánh giá quan hệ hợp tác song phương đã không ngừng phát triển một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực.Lãnh đạo hai nước đồng tình rằng kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Seoul và Cairo đã duy trì hợp tác đôi bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, hạ tầng và quốc phòng; nhất trí rằng với công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và vị thế trung tâm kinh tế nối liền châu Phi, châu Âu, Trung Đông của Ai Cập, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Tổng thống Ai Cập đặc biệt nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước này, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại đây.Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến chặt chẽ về hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc cũng như tình hình khu vực Trung Đông. Tổng thống Lee đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza gần đây. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì đối thoại sâu rộng về các vấn đề quan tâm chung trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng.Hai lãnh đạo cũng ghi nhận rằng làn sóng văn hóa Hàn Quốc K-culture đang ngày càng được yêu thích tại Ai Cập, giúp thúc đẩy các hoạt động giao lưu dựa trên sự tôn trọng và thiện cảm giữa người dân hai nước dành cho nền văn hoá của nước bạn. Hai bên cùng bày tỏ hy vọng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân lực sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển hơn nữa.