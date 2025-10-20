Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác quốc tế ứng phó với tội phạm tại Campuchia và khu vực Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 20/10 đã công bố kết quả cuộc họp lần thứ hai của nhóm chuyên trách (TF) của các ban ngành hữu quan nhằm ứng phó với các vụ lừa đảo về việc làm, giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia, do Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac chủ trì.Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống, Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.Người phát ngôn Kang cho biết do Campuchia đang nỗ lực tăng cường ứng phó, nên các tổ chức tội phạm lừa đảo có thể chuyển sang hoạt động tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, tạo ra "hiệu ứng bóng bay". Vì vậy, cuộc họp đã thảo luận sâu về cách thức ứng phó với vấn đề này.Bà Kang nhấn mạnh hướng đi cơ bản của Chính phủ là tăng cường hợp sức với cảnh sát và cơ quan tình báo của các nước, ngăn chặn việc công dân Hàn Quốc đến các khu vực có nguy cơ tội phạm cao.Các bên đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác với cảnh sát và cơ quan tình báo của từng quốc gia, đồng thời nỗ lực để mở rộng đáng kể nhân lực như cử lãnh sự của cơ quan ngoại giao và cảnh sát Hàn Quốc đến địa phương, siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh, thiết lập đường dây nóng nhằm đảm bảo đạt được sự hợp tác thực chất từ phía các nước liên quan.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các phương án nhằm tăng cường hợp tác về an ninh với các quốc gia liên quan, như cử phái đoàn cấp cao đến địa phương để tăng cường trao đổi, tận dụng quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Quỹ hợp tác Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh trong khu vực.Liên quan đến biện pháp nâng mức cảnh báo du lịch đối với một số khu vực tại Campuchia gần đây, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch xem xét điều chỉnh dựa trên tình hình tội phạm xảy ra trong thời gian tới và nỗ lực đảm bảo an ninh của chính quyền địa phương.Về việc thành lập Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc (Korean Desk) tại Campuchia, phát ngôn viên Kang cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập nhóm chuyên trách chung giữa hai nước, hợp tác trong việc lập tức giải cứu công dân Hàn Quốc trong quá trình truy quét, cũng như hạn chế tái nhập cảnh đối với những đối tượng đã được hồi hương về nước.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc trong cùng ngày cũng đã công bố quá trình hồi hương một số công dân từ Campuchia về Hàn Quốc. Đây được xem là kết quả tiếp nối từ hoạt động của nhóm chuyên trách chung.