Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và cải cách cơ cấu APEC 2025 tại thành phố Incheon

Trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và cải cách cơ cấu APEC 2025 đã được tổ chức tại đảo Yeongjong, thành phố Incheon, Hàn Quốc từ ngày 21-23/10.Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol đã chủ trì hội nghị này, với chủ đề chung của Hội nghị APEC 2025 là "Xây dựng ngày mai bền vững". Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng theo lĩnh vực cuối cùng được tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju vào cuối tháng 10.Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng Koo nhấn mạnh trong thời đại chuyển đổi lớn do AI, cần liên tục suy nghĩ về vai trò của Bộ Tài chính trong việc tạo ra môi trường thân thiện với đổi mới và hỗ trợ khu vực tư nhân, cũng như chia sẻ các giải pháp. Hàn Quốc đang đặt chính sách chuyển đổi sang AI là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh nhận thức được rằng giải pháp duy nhất để nâng cao tiềm năng tăng trưởng là áp dụng trí tuệ nhân tạo vào tất cả các lĩnh vực của xã hội.Tại hội nghị, các bên sẽ thảo luận về vai trò của đổi mới, tài chính và cải cách cơ cấu để đảm bảo tăng trưởng bền vững nhằm ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp và dân số.Hội nghị lần này là Hội nghị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên do Hàn Quốc đăng cai với tư cách là nước Chủ tịch sau 20 năm kể từ năm 2005, và cũng là lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính được tổ chức kết hợp với Hội nghị Bộ trưởng về cải cách cơ cấu.Sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, phiên họp chung giữa Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và cải cách cơ cấu với Hội nghị Bộ trưởng về cải cách cơ cấu về chủ đề "Đổi mới và số hóa" sẽ được tổ chức vào ngày 22/10. Cuộc họp báo chung sẽ diễn ra vào ngày 23/10.Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần này dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung bao gồm các phương án hợp tác tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, cũng như thông qua "Kế hoạch Incheon". Kế hoạch này dự kiến sẽ bao gồm phương hướng hợp tác kinh tế trong 5 năm tới.Hội nghị Bộ trưởng về cải cách cơ cấu sẽ thông qua tuyên bố chung bao gồm các nội dung thảo luận về cải thiện thị trường và môi trường doanh nghiệp trong khu vực, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên AI.