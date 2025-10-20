Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đẩy mạnh giao lưu kinh tế

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 20/10 viện dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên trong tháng 9/2025 đạt 228,1 triệu USD, tăng mạnh 30,75% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 54,53% so với hồi tháng 8.Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm dầu ăn làm từ đậu tương, tóc dùng để làm tóc giả, nhựa đường và đường ăn. Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của miền Bắc, nước đang bị cô lập bởi các lệnh cấm vận của quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.Quan hệ Trung-Triều từng bị nguội lạnh do mối quan hệ mật thiết giữa Nga và Bắc Triều Tiên nay đã được tăng cường trở lại khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 6 năm vào hồi tháng 9 vừa qua, tham dự lễ duyệt binh và có buổi hội đàm song phương với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 28/9 cũng đã đến Bắc Kinh theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, sau khoảng ba tuần kể từ khi tháp tùng ông Kim trong chuyến đi Bắc Kinh trước đó. Trong chuyến đi này, bà Choe cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.Ngoài ra, Thủ tướng Lý Cường ngày 10/10 vừa qua cũng đã tới Bình Nhưỡng để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi điện mừng riêng tới ông Kim Jong-un, trong đó nhấn mạnh bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, việc gìn giữ, củng cố và phát triển tốt quan hệ Trung-Triều luôn là lập trường nhất quán và không thay đổi của đảng và Chính phủ Trung Quốc.