Cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập đường dây nóng

Photo : YONHAP News

Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong ngày 20/10 đã có cuộc hội đàm với Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Campuchia Chea Peou tại Seoul vào ngày 20/10, nhất trí thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ.Tại cuộc họp trên, hai bên đồng tình về việc cần thiết phải vận hành một cách hiệu quả Nhóm chuyên trách (TF) ứng phó chung Hàn-Campuchia mà Cơ quan Cảnh sát hai nước nhất trí thành lập trước đó. Đặc biệt, hai bên sẽ nhanh chóng bắt đầu thảo luận ngay trong tuần này về việc vận hành đường dây nóng 24/24 giữa Cơ quan Cảnh sát hai nước, tăng cường trấn áp và điều tra chung các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc.Phía Campuchia cũng cam kết sẽ tích cực tham gia vào hoạt động của "Hội đồng phối hợp quốc tế" được ra mắt để đối phó với tội phạm lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á tại Hội nghị Giám đốc Cảnh sát quốc tế diễn ra tại Seoul vào ngày 21/10.Được biết, trong cuộc hội đàm trên, phía Hàn Quốc đã truyền đạt ý kiến rằng xét về lâu dài, cần triển khai Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc (Korean Desk) tại Campuchia. Trước đó, mặc dù Chính phủ hai nước đã nhất trí thành lập Nhóm chuyên trách chung, nhưng trong thời gian qua, kế hoạch đặt văn phòng "Korean Desk" tại khu vực Sihanoukville, nơi tập trung nhiều hang ổ nhóm tội phạm, đã không thể thực hiện. Một quan chức Cảnh sát Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.