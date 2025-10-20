Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo khủng bố trước thềm diễn ra Hội nghị APEC 2025

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 20/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố theo từng giai đoạn nhằm tăng cường các hoạt động an ninh chống khủng bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju vào cuối tháng 10.Mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc sẽ được nâng từ mức "quan tâm" lên "chú ý" từ ngày 24/10. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Hàn Quốc được chia thành các mức độ tùy theo độ đe dọa khủng bố, bao gồm quan tâm, chú ý, cảnh giác và nghiêm trọng.Chính phủ giải thích biện pháp này được đưa ra dựa trên đánh giá tổng thể về tình hình trong và ngoài nước, cũng như khả năng các mối đe dọa do khủng bố gia tăng trong thời gian diễn ra sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC. Động thái này nhằm thiết lập trạng thái ứng phó trước thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành hữu quan.Cảnh báo khủng bố tại thành phố Gyeongju, Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang sẽ được nâng từ mức "chú ý" lên "cảnh giác" từ ngày 28/10, thời điểm cận kề diễn ra Hội nghị APEC, cho đến ngày 1/11 khi sự kiện kết thúc. Qua đó, các ban ngành hữu quan sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó theo từng mức cảnh báo, tăng cường tuần tra và kiểm soát tại các địa điểm tổ chức sự kiện và nơi đông người, đồng thời củng cố hơn nữa hệ thống ứng phó chung giữa các cơ quan để có thể ứng phó tức thời khi có sự cố xảy ra.Chính phủ cũng cho biết một số bất tiện có thể xảy ra do việc kiểm soát giao thông hoặc tăng cường kiểm tra an ninh, bày tỏ hy vọng người dân thông cảm và hợp tác chặt chẽ vì đây là biện pháp không thể tránh khỏi nhằm ưu tiên sự an toàn của người tham dự và toàn thể người dân.