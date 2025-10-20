Tổng thống Mỹ kỳ vọng đạt được thỏa thuận công bằng với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia tại Nhà Trắng vào ngày 20/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập tới đàm phán thương mại với Trung Quốc.Ông Trump cho biết nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc cuối tháng này, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông tin rằng khi mình rời Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại rất mạnh mẽ.Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tương tự như những hiệp định thương mại "rất công bằng" mà Mỹ đã ký với Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Mặc dù đàm phán thương mại Hàn-Mỹ còn tồn tại bất đồng, nhưng ông Trump lại một lần nữa phát biểu như thể hai bên đã hoàn tất đàm phán.Tổng thống Trump cũng không quên cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn nghiêm trọng. Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington cũng có thể đe dọa Bắc Kinh bằng nhiều biện pháp khác.Bên cạnh đó, ông Trump còn công bố đã đạt được thoả thuận khoáng sản trọng tâm với Australia, được phân tích là nhằm ý đồ phô trương rằng Mỹ đang giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản từ Trung Quốc.