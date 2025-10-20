Photo : YONHAP News

Tại buổi thảo luận trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (ADEX 2025) ngày 20/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng vì một nền quốc phòng tự chủ.Tổng thống chỉ ra rằng nền tảng cốt lõi của quốc phòng tự chủ chính là sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng. Hàn Quốc cần nội địa hóa tối đa công nghệ, đồng thời mở rộng thị trường để phát triển thành một ngành công nghiệp mang tầm thế giới.Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ đầu tư ngân sách quy mô lớn vượt ngoài dự kiến vào các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ từ nay đến năm 2030, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Theo Tổng thống Lee, việc gia tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp quốc gia.Tuy nhiên, ông Lee cảnh báo rằng việc để các tập đoàn lớn độc quyền trong ngành là điều không thể chấp nhận, nhấn mạnh sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty khởi nghiệp, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh.Trong một diễn biến khác, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, người vừa được bổ nhiệm làm Đặc phái viên về hợp tác công nghiệp quốc phòng, đã lên đường sang châu Âu để thúc đẩy hoạt động xúc tiến xuất khẩu vũ khí. Do xuất khẩu quốc phòng không chỉ dựa trên hợp tác quân sự mà còn gắn liền với các cơ chế hỗ trợ tài chính xuất khẩu từ Chính phủ và doanh nghiệp, Văn phòng Tổng thống sẽ trực tiếp đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trong thời gian tới.