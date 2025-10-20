Thống đốc BOK nhận định khó ký kết thỏa thuận hóan đổi tiền tệ Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 20/10, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong nhận định việc ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ là khó thực hiện. Ông Rhee nhấn mạnh việc hoán đổi tiền tệ chỉ phục vụ mục đích cung cấp thanh khoản ngắn hạn, chứ không phải cho các khoản đầu tư dài hạn như quy mô 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ. Ngân hàng trung ương chưa từng xem xét vấn đề này. Thống đốc Rhee nói thêm đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc dường như cũng nhận thức được đầy đủ về quy mô ngoại tệ mà BOK có khả năng cung ứng trong năm khi tiến hành đàm phán với Mỹ.Thông tin "hoán đổi tiền tệ" được nêu ra trong đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ được tiết lộ vào trung tuần tháng trước. Khi đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac gọi hoán đổi tiền tệ là "điều kiện cần" cho thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ, cho thấy kết quả đàm phán thuế quan giữa hai nước có thể phụ thuộc vào vấn đề hai bên có ký kết hoán đổi tiền tệ hay không.Tuy nhiên, cả Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), hai cơ quan phụ trách ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, lại không hề đề cập đến vấn đề này. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn giữ vững lập trường là không thể đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ nếu không có cơ chế an toàn cho thị trường ngoại hối trong nước.Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan khi về nước sau chuyến thăm Washington vào ngày 20/10 cho biết phía Mỹ cũng đã đồng tình với quan điểm này. Điều này để ngỏ khả năng hai bên đang thảo luận về một hình thức bảo đảm an toàn khác cho thị trường ngoại hối, không phải hoán đổi tiền tệ.