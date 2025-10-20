Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi xây dựng lực lượng Cảnh sát dân chủ, vì dân sinh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Lee Jae Myung ngày 21/10 đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cảnh sát Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát phải trở thành "Cảnh sát dân sinh có năng lực" và "Cảnh sát dân chủ thực sự" để nhận được sự yêu mến và tin tưởng từ người dân.Ông Lee khẳng định sự tin tưởng của người dân là căn cứ duy nhất và tuyệt đối của quyền lực công mà Cơ quan Cảnh sát đang nắm giữ. Trước thềm cải cách quy mô lớn phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát phải đáp ứng được kỳ vọng của người dân, xây dựng một cơ chế điều tra đáng tin cậy, trở thành lực lượng "Cảnh sát dân sinh".Đặc biệt, Tổng thống đề cập tới các vấn đề như bạo lực trong quan hệ tình cảm, tội phạm rình rập (stalking) và ma túy, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát dốc toàn lực để trừng trị nghiêm tội phạm, ngăn ngừa thiệt hại và chống tái diễn.Ông Lee nhấn mạnh sứ mệnh của Cảnh sát là đứng về phía nhân dân, không phải là đứng về phía quyền lực. Một lực lượng Cảnh sát dân chủ chính là cốt lõi cho Đại Hàn Dân Quốc đân chủ.Tổng thống nhắc lại rằng trong vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, một số lãnh đạo Cảnh sát đã đứng về phía người cầm quyền tối cao, tham gia vào cuộc nổi loạn. Ông Lee cam kết sẽ đẩy mạnh kiểm soát dân chủ, tăng cường tính trung lập của Cảnh sát. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng cam kết cải thiện chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc cho Cảnh sát.Cuối cùng, ông Lee đề nghị Cơ quan Cảnh sát chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng phó chặt chẽ cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào cuối tháng này.