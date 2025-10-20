Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của lễ kỷ niệm ba năm thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của Ủy ban tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon vào ngày 20/10, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nhấn mạnh lễ tưởng niệm ba năm thảm kịch (diễn ra vào ngày 29/10 tới) mang ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân, thể hiện quyết tâm chung không để bi kịch tương tự tái diễn. Thủ tướng hy vọng sự kiện này cũng là cơ hội để người dân và Chính phủ cùng nhau hàn gắn và thể hiện tinh thần trách nhiệm. Ông Kim cam kết sẽ chuẩn bị cho sự kiện tưởng niệm trên tinh thần tôn trọng và quan tâm tới các nạn nhân.Tại cuộc họp trên, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cường bảo đảm quyền lợi của các nạn nhân, trong đó có việc bổ sung quy định vào điều lệ hoạt động của Ủy ban tưởng niệm, yêu cầu thu thập ý kiến của gia đình nạn nhân trước và sau mỗi cuộc họp, cũng như công khai kết quả thảo luận.Buổi lễ tưởng niệm năm nay do Chính phủ và gia quyến các nạn nhân đồng chuẩn bị tổ chức, với sự tham dự của cả gia đình các nạn nhân người nước ngoài đến từ 12 quốc gia.Để lưu giữ dữ liệu về thảm kịch, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai xây dựng kho lưu trữ kỹ thuật số và xem xét việc đặt thêm tên gọi “Con đường ký ức và an toàn” cho trạm dừng xe buýt gần ga Itaewon (quận Yongsan, Seoul).Vào ngày 29/10/2022, tại một con hẻm phía Tây khách sạn Hamilton khu phố Itaewon, thuộc quận Yongsan, Seoul, một thảm họa giẫm đạp đã xảy ra cướp đi 159 sinh mạng và khiến 195 người bị thương khi đám đông tụ tập quy mô lớn mừng lễ hội Halloween.Việc thành lập Ủy ban tưởng niệm được thực hiện theo nghị quyết đã được thông qua trong cuộc họp Nội các hồi tháng 1 năm nay. Trong đó, Thủ tướng Kim Min-seok giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban; còn Bộ trưởng Hành chính và an toàn cùng Thị trưởng Seoul đảm nhiệm vị trí ủy viên Chính phủ. Ủy viên dân sự gồm 6 thành viên đã được bổ nhiệm theo đề cử của tổ chức gia quyến các nạn nhân.