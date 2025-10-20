48 nghi phạm người Hàn trở về từ Campuchia đã bị bắt tạm giam

Photo : YONHAP News

Trong số các công dân Hàn Quốc được Chính phủ Hàn Quốc đưa về nước từ Campuchia, có 64 người được xác định là nghi phạm tham gia vào các hoạt động phạm tội tại nước sở tại.Tất cả các nghi phạm đã được chuyển đến nhiều Sở Cảnh sát tuyến đầu trên toàn quốc. Trong đó, có 48 người được chuyển đến Sở Cảnh sát tỉnh Nam Chungcheong. Toàn bộ những người này đã bị bắt tạm giam vào đêm ngày 20/10. 10 người khác hiện đang bị Tòa án thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi thẩm định lệnh bắt tạm giam trong ngày 21/10.Những nghi phạm trên bị tình nghi đã thực hiện các hành vi phạm tội trên mạng trực tuyến tại các hang ổ tội phạm ở Campuchia, như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), quay video khiêu dâm tống tiền (bodycam phishing), lừa tình (romance scam).Cảnh sát dự kiến sẽ tạm giam tất cả các nghi phạm để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi phạm tội, xác định các đối tượng này đã xuất cảnh sang Campuchia theo đường nào, điều tra về bộ máy tổ chức tội phạm, tình hình các khu phạm tội tại địa phương cũng như tổ chức môi giới tội phạm.