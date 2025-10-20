Chỉ số KOSPI tiến sát mốc 3.900 điểm giữa phiên ngày 21/10

Photo : YONHAP News

Chỉ một ngày sau khi xác lập mức cao kỷ lục 3.800 điểm cả trong phiên và cuối phiên, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chốt phiên giao dịch ngày 21/10 ở mức 3.823,84 điểm, tăng 9,15 điểm (0,24%) so với phiên trước.Chỉ số này mở cửa ở mức 3.851,01 điểm, tăng 36,32 điểm (0,95%) so với phiên trước, rồi có lúc lên tới 3.893,06 điểm, sát mốc 3.900 điểm. Tuy nhiên, trong phiên chiều, do áp lực chốt lời gia tăng nên chỉ số cuối phiên chỉ giữ được mức tăng nhẹ.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 872,5 điểm, giảm 3,27 điểm (0,37%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD chốt phiên ở mức 1.427,8 won đổi 1 USD, tăng 8,6 won so với phiên trước.