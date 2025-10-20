Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết Bắc Triều Tiên vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày đã phóng nhiều vật thể, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Chunghwa, tỉnh Bắc Hwanghae về hướng Đông Bắc.Cơ quan này cho biết các tên lửa đã bay được khoảng 350 km, phía Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật như chủng loại và tầm bắn của tên lửa đạn đạo nói trên. Tình báo Hàn-Mỹ đã phát hiện trước được dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và tiến hành giám sát chặt chẽ. Các tên lửa đã được phát hiện và theo dõi ngay sau khi được phóng.Quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh vẫn đang theo dõi sát mọi động thái của Bắc Triều Tiên, cũng như duy trì năng lực và trạng thái sẵn sàng ứng phó áp đảo với bất kỳ hành động khiêu khích nào của miền Bắc dưới tư thế phòng thủ vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ.Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của miền Bắc kể từ khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra mắt, và là lần đầu tiên sau 167 ngày kể từ vụ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 8/5. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bình Nhưỡng đã 5 lần phóng tên lửa đạn đạo.Đặc biệt, vụ phóng lần này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), được xem là hành động phô trương sức mạnh của miền Bắc.Việc Bắc Triều Tiên phóng lại tên lửa đạn đạo sau hơn 5 tháng đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể sẽ đẩy mạnh các hành động khiêu khích nhằm được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ.Miền Bắc gần đây đã liên tiếp phô diễn các loại tên lửa được cải tiến về tính năng. Tại buổi triển lãm thiết bị quân sự mang tên "Phát triển quốc phòng 2025" hồi đầu tháng 10 tại Bình Nhưỡng, nước này đã công bố tên lửa đạn đạo tầm ngắn tiêu biểu là KN-23, hay còn gọi là tên lửa đạn đạo bội siêu thanh "Hwasong-11 Ma", một loại tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Loại tên lửa mới này được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh (HGV).Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên vào ngày 10/10, nước này cũng đã lần đầu tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-20. Đây là loại tên lửa mà miền Bắc phát triển với mục tiêu có được loại ICBM mang nhiều đầu đạn có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Một số ý kiến cho rằng vụ phóng thử mẫu tên lửa này có thể sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.