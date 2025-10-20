Trung Quốc xúc tiến hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc và Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 22/10 dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng gần đây đã có cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Ueda Kazuo tại Washington (Mỹ), trao đổi về vấn đề hoán đổi tiền tệ. Cuộc gặp trên được diễn ra bên lề Hội nghị thường niên của Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).Hoán đổi tiền tệ (currency swap) là một thỏa thuận cho phép các quốc gia trao đổi đồng tiền của nhau theo tỷ giá đã được ấn định trước, không chỉ nhằm mục đích ứng phó với những tình huống khẩn cấp khi thị trường tài chính biến động mạnh đột ngột, mà còn nhằm nhận hỗ trợ về tài chính khi xảy ra khủng hoảng trả nợ.Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng lưu ý rằng vẫn chưa rõ về hình thức hoán đổi tiền tệ, hay khả năng bao gồm trong khuôn khổ "Sáng kiến Chiang Mai" (CMICM), một cơ chế hoán đổi tiền tệ khu vực châu Á ra mắt tháng 5/2000, hay không.Tờ báo nhận định các cuộc thảo luận tiếp theo có thể sẽ diễn ra nhân Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.Về ý nghĩa của cuộc thảo luận vừa rồi, tờ báo đánh giá đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô-la Mỹ thông qua việc mở rộng sử dụng đồng nhân dân tệ tại nước ngoài, đồng thời xúc tiến Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ba quốc gia Đông Bắc Á.