Chính phủ Hàn Quốc thu hẹp mức giảm thuế xăng dầu

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 22/10 công bố gia hạn thêm hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu tạm thời, vốn dự kiến hết hạn vào cuối tháng này. Tuy nhiên, mức giảm sắp tới sẽ thấp hơn so với trước. Cụ thể, tỷ lệ giảm thuế xăng sẽ được điều chỉnh từ 10% xuống 7%, dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) butan từ 15% xuống 10%.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích sau khi xem xét tới biến động giá dầu, tác động tới giá cả và ngân sách Nhà nước, cơ quan này quyết định xúc tiến từng bước khôi phục thuế xăng dầu, nhưng lần này chỉ khôi phục một phần nhằm hạn chế gia tăng gánh nặng cho người dân.Theo đó, từ tháng sau, thuế xăng sẽ tăng thêm 25 won/lít, dầu diesel tăng thêm 29 won/lít và khí butan tăng 10 won/lít. Giá bán lẻ tại các trạm xăng dầu dự kiến cũng sẽ tăng tương ứng.Chính phủ Hàn Quốc đã giảm thuế xăng dầu lần đầu vào tháng 11/2021, thời kỳ bùng phát dịch COVID-19, và sau đó liên tục gia hạn, đây là lần gia hạn thứ 18.