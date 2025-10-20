Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Hàn Quốc tiến hành thanh tra Chính phủ tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Trước tình trạng tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc liên tiếp xảy ra ở Campuchia, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/10 đã tiến hành buổi thanh tra Chính phủ tại Phnom Penh, Campuchia. Vấn đề chính được xem xét là những vụ bắt cóc và giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc tại đây.Trong buổi thanh tra nói trên, Ủy ban cũng đã rà soát hệ thống ứng phó với tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại các cơ quan đại diện ngoại giao không chỉ ở Campuchia mà còn ở Việt Nam, Thái Lan và Lào.Các Ủy viên của Ủy ban đã đến Campuchia vào đêm ngày 21/10 để tiến hành buổi thanh tra Chính phủ tại địa phương. Sau khi tập trung chất vấn về việc liệu các cách ứng phó của cơ quan ngoại giao tại địa phương đã phù hợp hay chưa, các Ủy viên dự kiến sẽ trực tiếp đến căn cứ của những tổ chức phạm tội lừa đảo qua điện thoại.Ngoài ra, 4 thi thể nam giới người Hàn Quốc cũng đã được an táng tại ngôi chùa nơi tiến hành khám nghiệm tử thi sinh viên người Hàn Quốc họ Park, nạn nhân bị một tổ chức tội phạm tại Campuchia tra tấn đến tử vong. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tất cả các trường hợp tử vong đều do bệnh lý, cho đến nay chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có liên quan đến hành vi phạm tội.Mặt khác, cuộc điều tra đối với các nghi phạm được hồi hương từ Campuchia về Hàn Quốc vào trung tuần tháng 10 cũng đang được đẩy mạnh. Trong số 64 nghi phạm, tổng cộng 59 người đã bị tạm giam, và Tòa án cũng đã ban lệnh bắt giữ đối với toàn bộ các nghi phạm mà Viện kiểm sát xin lệnh bắt giữ. Tòa án không chấp nhận lời khai của một số nghi phạm rằng họ đã bị ép buộc thực hiện hành vi phạm tội do bị giam giữ trái phép, đánh đập và tra tấn.