Seoul bày tỏ lo ngại việc Bắc Kinh cấm vận các công ty con của Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 22/10 đã có cuộc họp trực tuyến với Trưởng đoàn đàm phán thương mại quốc tế, Bộ Thương mại trung Quốc Lý Thành Cương (quan chức cấp Bộ trưởng).Chánh Văn phòng Yeo đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh gần đây công bố trừng phạt đối với 5 công ty con tại Mỹ của hãng Hanwha Ocean (Hàn Quốc), kêu gọi nước này tiếp tục trao đổi với Seoul để nhanh chóng dỡ bỏ trừng phạt.Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/10 đã liệt 5 công ty con tại Mỹ của Hanwha Ocean vào danh sách trừng phạt, cấm giao dịch với các doanh nghiệp nước này. Hanwha Ocean là doanh nghiệp trung tâm trong sáng kiến "MASGA" (Make American Shipbuilding Great Again, Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại), biểu tượng cho hợp tác đóng tàu giữa Hàn Quốc và Mỹ. Trong số các công ty con nằm trong danh sách cấm vận có nhà máy đóng tàu Hanwha Philly, nơi Tổng thống Lee Jae Myung đã tới thăm trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 8 vừa qua.Động thái trừng phạt của Bắc Kinh được phân tích là nhằm gián tiếp thể hiện sự bất mãn và cảnh cáo trước việc Seoul tích cực hợp tác với những nỗ lực tái thiết chuỗi cung ứng của Washington.Đồng thời, Chánh Văn phòng Yeo cũng đã truyền đạt ý kiến lo ngại của giới doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan tới việc Trung Quốc mở rộng phạm vi kiểm soát xuất khẩu; đề nghị Bắc Kinh tham vấn chặt chẽ thông qua các kênh trao đổi về phương án ổn định chuỗi cung ứng. Ngày 9/10 vừa qua, Trung Quốc công bố tăng cường và mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, tập trung vào vật liệu nam châm vĩnh cửu.Mặt khác, Hàn Quốc và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Thương mại nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối tháng này, tiếp tục trao đổi về các vấn đề quan tâm chung.