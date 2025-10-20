Lãnh đạo Hàn Quốc kỳ vọng gặp tân Thủ tướng Nhật Bản tại Hội nghị APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 21/10 đã gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.Trong bài đăng, ông Lee bày tỏ kỳ vọng được gặp trực tiếp bà Takaichi tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tới, để cùng đối thoại mang tính xây dựng. Tống thống Lee cũng cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu con người. Hai nước đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng để mở ra 60 năm của quan hệ song phương mới.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật ngày càng lớn trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Ông Lee kỳ vọng trong thời điểm quan trọng này, Seoul và Tokyo sẽ tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi và hướng tới tương lai hơn nữa, cũng như có thể thường xuyên gặp gỡ và trao đổi thông qua ngoại giao con thoi.Về phần mình, tân Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức tối ngày 21/10 cũng đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật đang ngày càng lớn. Bà Takaichi Sanae chia sẻ Hàn Quốc là một nước láng giềng quan trọng trong việc ứng phó với nhiều thách thức của cộng đồng quốc tế, bày tỏ hy vọng có thể tổ chức một cuộc hội đàm với Tổng thống Lee.Ngoài ra, lãnh đạo Nhật Bản còn thể hiện thiện cảm với văn hóa Hàn Quốc, cho thấy được nỗ lực của bà nhằm xóa bỏ lo ngại về khả năng mối quan hệ song phương sẽ xấu đi do lập trường bảo thủ cứng rắn của mình trong quá khứ.Ngay sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Takaichi cũng không đến viếng đền Yasukuni trong dịp lễ tế mùa thu vừa qua. Hành động này được cho là có cân nhắc đến các hoạt động ngoại giao dày đặc ngay sau khi nhậm chức.Bà Takaichi dự kiến sẽ có hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nhật với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo vào ngày 28/10, sau đó sẽ tới Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.