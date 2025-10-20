Photo : YONHAP News

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 đã được tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc vào ngày 21/10. Tại đây, 21 nền kinh tế thành viên đã nhất trí thông qua tuyên bố chung và "Kế hoạch Incheon"."Kế hoạch Incheon" là một lộ trình trong trung và dài hạn, chứa nội dung về phương hướng hợp tác kinh tế trong khu vực, xác định các chương trình nghị sự chủ chốt và các chủ đề liên quan sẽ được đưa ra thảo luận tại các Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trong vòng 5 năm tới.Kế hoạch này sẽ mở rộng thảo luận toàn diện về tài chính, vốn được đề cập một cách rời rạc tại các Hội nghị Bộ trưởng Tài chính trước đây, và đã quyết định chọn chủ đề "Quyền tiếp cận và cơ hội cho tất cả mọi người" làm một chủ đề riêng biệt. Cụ thể, kế hoạch bao gồm các nội dung như thu hẹp khoảng cách tài chính, vốn là rào cản đối với sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; bảo đảm khả năng tiếp cận phổ quát các dịch vụ tài chính và mở rộng cơ hội kinh tế.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận về lĩnh vực kinh tế của APEC trong tương lai sẽ không chỉ tập trung vào việc tăng trưởng, mà sẽ bao gồm cả cách tiếp cận công bằng và bao trùm, qua đó kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ trở nên phong phú hơn.Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần này là lần đầu tiên lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm chương trình nghị sự trọng tâm, bao gồm vấn đề về cơ sở hạ tầng AI, phát triển nhân lực, hợp tác với khu vực tư nhân và hỗ trợ hệ sinh thái.Bộ Kế hoạch nhấn mạnh việc đạt được kết quả này chỉ một tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng bởi các chính sách thương mại của các nước lớn và cạnh tranh công nghệ AI, APEC đã một lần nữa khẳng định vai trò là diễn đàn thảo luận nhằm xác nhận tầm quan trọng của phối hợp chính sách và hợp tác trong khu vực thông qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.Hội nghị lần này là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc sau 20 năm kể từ năm 2005, v​ới sự tham dự của các Bộ trưởng Tài chính từ các nước Thái Lan, Australia, New Zealand, Việt Nam, Hong Kong và Đài Loan. Trung Quốc, Nhật Bản và Brunei cũng cử Thứ trưởng Tài chính tới tham dự để thảo luận về các phương án hợp tác kinh tế.