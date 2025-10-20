Hàn Quốc và Brazil ký biên bản ghi nhớ trong hợp tác công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 21/10 thông báo đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Quốc phòng Brazil nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.Bản ghi nhớ lần này bao gồm các nội dung như nghiên cứu, phát triển, sản xuất, xuất khẩu chung liên quan đến nghiên cứu, phát triển và hợp tác mua sắm vật tư quốc phòng, cũng như hợp tác công nghiệp, tăng cường trao đổi nhân lực và thúc đẩy cải thiện chế độ và chính sách.Hai nước cũng đã nhất trí sẽ liên tục rà soát các vấn đề nổi cộm trong hợp tác thông qua việc vận hành thường xuyên Ủy ban công nghiệp quốc phòng và quân nhu chung trong tương lai, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Lục quân, Hải quân, Không quân và vệ tinh.Brazil, quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc (1959), là một cường quốc kinh tế và quân sự trong khu vực, đặc biệt nổi bật với ngành công nghiệp hàng không. Nước này sở hữu các nhà sản xuất máy bay dân dụng và quân sự hàng đầu thế giới như tập đoàn Embraer.Không quân Hàn Quốc đã lựa chọn máy bay C-390 của Brazil cho giai đoạn 2 của dự án mua sắm máy bay vận tải lớn được đưa ra vào năm 2023. Các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ cung cấp linh kiện cho loại máy bay này. Ngoài ra, máy bay FA-50 của Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) cũng đang tham gia vào dự án mua sắm máy bay tấn công hạng nhẹ của Brazil.DAPA cho biết việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu công nghiệp quốc phòng, trước đây vốn tập trung vào châu Âu và khu vực Trung Đông, sang khu vực Trung Nam Mỹ được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hàn Quốc vươn lên thành cường quốc về công nghiệp quốc phòng trên thế giới.