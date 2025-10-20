Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 (giờ địa phương) cho biết đã đàm phán tốt đẹp với Hàn Quốc và các nước khác, cũng như kiếm được khoản tiền khổng lồ bằng cách sử dụng lá bài gây áp lực bằng thuế quan. Trong đó, Washington đã nhận được khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD từ Seoul.Trong khi Hàn Quốc và Mỹ hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng về phương thức đầu tư liên quan đến khoản đầu tư 350 tỷ USD, nhưng Tổng thống Trump lại liên tục đưa ra các tuyên bố mang tính thành tích, như thể đàm phán đã đạt được kết quả.Đây được cho là xuất phát từ sức ép chính trị ngày càng lớn khi Mỹ muốn đạt được thành tựu ngoại giao cụ thể trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Hành động này cũng được xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi trước phiên xét xử của Tòa án tối cao liên bang Mỹ liên quan đến chính sách thuế quan của ông Trump vào tháng 11 tới.Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ đánh giá rằng khả năng Hàn Quốc và Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đang ngày càng lớn. Hai bên có khả năng duy trì cấu trúc trao đổi cơ bản là Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô Hàn Quốc xuống 15%, đổi lại Seoul vẫn sẽ duy trì khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD cho Washington. Tuy nhiên, tỷ trọng đầu tư bằng tiền mặt sẽ giảm, kết hợp với xây dựng đường dây hoán đổi tiền tệ. Đây được xem là phương án thực tế nhất.Ngoài ra, ông Trump cũng tiết lộ sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung, bày tỏ niềm tin hai bên sẽ đạt được kết quả tốt. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đưa ra những hạn chế trong xuất khẩu đất hiếm, lãnh đạo Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ áp 157% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 tới, cho thấy sự tự tin rằng Bắc Kinh sẽ tích cực tham gia đàm phán để tránh gánh nặng về thuế quan.