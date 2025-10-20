Phân tích về khung thỏa thuận sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã liên tục yêu cầu Mỹ sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, với nội dung chính là mở rộng quyền hạn của Seoul trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.Nhiên liệu hạt nhân sau khi sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân sẽ được lưu trữ tạm thời trong các bể chứa. Tuy nhiên, phần lớn các bể chứa này tại Hàn Quốc hiện đã đạt trên 80% công suất lưu trữ, sắp sửa đầy. Nếu tiến hành tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, chiết xuất plutionium, thì sẽ có thể giảm bớt được không gian lưu trữ và tái sử dụng. Tuy nhiên, theo hiệp định hiện hành, Hàn Quốc không được phép tự tiến hành tái xử lý.Đối với việc làm giàu uranium, theo hiệp định sửa đổi năm 2015, Hàn Quốc có thể sản xuất urunium làm giàu thấp dưới 20% nếu được Mỹ đồng ý. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tiến hành thảo luận về vấn đề này, nên Hàn Quốc vẫn đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu uranium.Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thảo luận với Mỹ về phương án nới lỏng hai quy định trên, mở rộng quyền hạn của Seoul. Dự kiến vấn đề này có thể sẽ được đưa vào biên bản thỏa thuận nếu hai nước hoàn tất đàm phán thuế quan nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào tuần cuối tháng 10. Khi đó, Ủy ban cấp cao về năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, bị dừng hoạt động từ năm 2018, có thể sẽ được tái khởi động.Trước tiên, hai bên dự kiến sẽ thảo luận phương án cụ thể hóa nghiên cứu về "Pyroprocessing", một phương thức tái xử lý khô và làm giàu uranium dưới 20%. Sau đó, dựa theo kết quả thảo luận, hai nước sẽ xúc tiến sửa đổi hiệp định, trong đó Mỹ trao quyền cho Hàn Quốc tương tự như Nhật Bản. Vào năm 1998, Nhật Bản đã được Mỹ bảo đảm quyền hạn toàn diện trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium thấp dưới 20%.Tuy nhiên, vấn đề then chốt là làm thế nào để giải tỏa nghi ngờ của phía Mỹ liên quan tới vấn đề năng lực tiềm tàng về hạt nhân. Chính phủ Seoul dự kiến sẽ tập trung thuyết phục Washington rằng mục đích mở rộng quyền hạn là về khía cạnh kinh tế, công nghiệp, không liên quan tới năng lực hạt nhân.