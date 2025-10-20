Quan chức Hàn Quốc tiếp tục sang Mỹ giải quyết tồn đọng trong thỏa thuận thương mại

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cùng Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 22/10 đã lên đường sang Mỹ để tiếp tục đàm phán về vấn đề thuế quan. Đây là lần thứ hai Chánh Văn phòng Kim Yong-beom tới Mỹ sau ba ngày trở về nước, còn Bộ trưởng Kim Jung-kwan quay trở lại Washington chỉ sau hai ngày.Trong buổi gặp gỡ với báo chí tại sân bay trước khi khởi hành, ông Kim Yong-beom cho biết lý do quay lại Mỹ là để đưa ra một phương án giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bảo đảm phù hợp với lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Seoul sẽ không xem xét khả năng ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Washington trong khi vẫn còn tồn tại các vấn đề chưa được giải quyết. Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan cũng tuyên bố sẽ nỗ lực đến phút cuối cùng để xây dựng một phương án đảm bảo lợi ích quốc gia của Hàn Quốc.Trong buổi tham vấn vào trung tuần tháng 10, Mỹ đã bày tỏ sự đồng tình với lập trường của Hàn Quốc rằng khó có thể đầu tư toàn bộ 350 tỷ USD bằng tiền mặt. Vì vậy, Seoul và Washington có khả năng sẽ công bố một thỏa thuận khung nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10.Nếu hai bên thu hẹp được ý kiến bất đồng trong phương thức đầu tư, Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì khoản đầu tư 350 tỷ USD, đổi lại Mỹ sẽ giảm mức thuế quan đối với ô tô sản xuất tại Hàn Quốc từ 25% xuống 15%.Ngoài ra, bản sửa đổi của Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ cũng có thể được công bố, trong đó có các nội dung như tăng ngân sách quốc phòng, mở rộng quyền tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium. Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu đạt được quyền hạn tương đương với Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu Seoul và Washington không đạt được thỏa thuận về thuế quan, thì việc công bố thỏa thuận về an ninh cũng khó xảy ra.Một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã có những cuộc thảo luận ý nghĩa về việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào hồi tháng 8, nhưng Seoul vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục tham vấn với Washington.