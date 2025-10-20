Hải quân Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm Jang Yeong-sil 3.600 tấn

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) ngày 22/10 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm Jang Yeong-sil (3.600 tấn), chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu Jangbogo-III Batch-II, tại nhà máy của hãng Hanwha Ocean ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang).Buổi lễ có hơn 200 người tham dự, gồm Tổng tham mưu trưởng Hải quân Kang Dong-gil, các quan chức quân đội, giới công nghiệp quốc phòng, đại diện các đối tác quốc tế."Jangbogo-III" là dự án phát triển tàu ngầm lớp thế hệ mới trên 3.000 tấn bằng công nghệ trong nước. Tàu Jang Yeong-sil được hạ thủy lần này là thuộc thế hệ Batch-II, có năng lực phát hiện, tấn công, sở hữu khả năng tàng hình và sống sót được nâng cấp toàn diện so với tàu Dosan Ahn Chang-ho (Batch-I) phát triển trước đó.Về kích thước, tàu Jang Yeong-sil có chiều dài 89m, lớn hơn so với tàu Dosan Ahn Chang-ho (83m, 3.000 tấn). Tính năng của hệ thống định vị thủy âm (Sonar) cũng được nâng cấp hơn, giúp nâng cao năng lực xử lý thông tin và thăm dò mục tiêu, đồng thời được đẩy mạnh về năng lực tấn công mục tiêu trên đất liền.Tàu được trang bị pin lithium, giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới nước và duy trì tốc độ tối đa lâu hơn, đồng thời áp dụng công nghệ giảm rung và giảm tiếng ồn, qua đó nâng cao khả năng tàng hình. Bên cạnh đó, tàu còn được lắp đặt hệ thống động cơ phụ để đảm bảo vẫn có thể di chuyển trong các trường hợp khẩn cấp như hỏng động cơ chính, giúp tăng khả năng sống sót trong chiến đấu.Hải quân cho biết tàu Jang Yeong-sil sử dụng nhiều trang thiết bị sản xuất trong nước, được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc củng cố năng lực công nghệ và năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.