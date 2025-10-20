LG U+, KT có dấu hiệu bị tấn công mạng từ tháng 7

Photo : YONHAP News

Ba tháng trước, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn quốc (NIS) và Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) đã thông báo cho LG U+ về dấu hiệu bị tấn công mạng. Trước đó, LG U+ được cho là đơn vị duy nhất chưa bị tấn công mạng trong số ba nhà mạng viễn thông lớn của Hàn Quốc.Tháng 7 vừa qua, KISA nhận được thông tin hãng viễn thông KT và LG U+ có dấu hiệu bị tấn công mạng. Cụ thể, thông tin máy chủ của Hệ thống quản lý quyền truy cập tài khoản của LG U+ cùng chứng chỉ bảo mật web của hãng KT đã bị tấn công.Theo kết quả tác nghiệp của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), trong cùng thời điểm trên, Cơ quan tình báo quốc gia cũng phát hiện dấu hiệu tương tự và chia sẻ thông tin này với hai doanh nghiệp. Nội dung tương tự cũng được đăng tải trên một tạp chí an ninh mạng của Mỹ.Tuy nhiên vào thời điểm đó, LG U+ lại đưa ra nhận định khác với kết luận của hai cơ quan trên. Khi Chính phủ yêu cầu nộp kết quả điều tra nội bộ, LG U+ trả lời rằng không phát hiện dấu vết bất kỳ vụ xâm nhập nào. Nghi ngờ này đã liên tục được nêu ra tại Quốc hội. Phải tới tháng trước, LG U+ mới tuyên bố ủy thác cho một đơn vị an ninh mạng làm rõ nghi ngờ.Tuy nhiên, LG U+ được cho là đã tiến hành cập nhật hệ thống vận hành, được phỏng đoán là bị thiệt hại do vụ tấn công mạng, nhằm xóa dấu vết bị tấn công. Điều này sẽ khiến cho quá trình điều tra thiệt hại do tấn công mạng khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, LG U+ khẳng định mặc dù chưa phát hiện dấu hiệu xâm nhập, nhưng hãng sẽ báo cáo lên KISA để giải tỏa hiểu lầm.