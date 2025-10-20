Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo đối phó quyết liệt vấn nạn lừa đảo qua điện thoại

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 21/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo các ban ngành hữu quan Chính phủ phải thực thi đối sách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa với các vụ lừa đảo quốc tế, không chỉ dừng lại ở mức độ đối phó thông thường mà phải ở mức độ khẩn cấp.Tổng thống chỉ ra rằng lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) là vấn nạn tồn tại từ lâu, cũng là một vấn đề tội phạm quốc tế không còn mới. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được những hành vi này lại đang diễn ra trên quy mô rộng một cách có tổ chức, tập trung vào một số quốc gia nhất định, đến mức cả công dân Hàn Quốc cũng bị chúng bắt cóc dụ dỗ. Những tổ chức tội phạm này bắt giữ người Hàn, hoặc dụ dỗ bằng tiền để ép họ tiến hành các hành vi lừa đảo viễn thông. Hàng trăm nghìn con người đang "chiếm giữ" một phần lãnh thổ của một quốc gia để tiến hành các hành vi phạm tội.Tổng thống chỉ đạo Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Yoon Chang-ryeol, người phụ trách quản lý về đối sách với vấn nạn lừa đảo qua điện thoại, phải xây dựng biện pháp ứng phó mới. Đồng thời, các ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, Cảnh sát, Viện Kiểm sát cũng cần thay đổi cách tiếp cận từ căn bản. Theo ông Lee, vấn nạn này sẽ không dễ dàng loại bỏ được tận gốc bởi có tin đồn có thế lực Nhà nước chống lưng đằng sau các tổ chức tội phạm. Ông Lee cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cả về nhân lực hay tổ chức, kêu gọi các ban ngành đối phó tiếp cận vấn đề theo phương hướng mới.Ngoài ra, Tổng thống cho biết đã ra chỉ thị riêng với Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), do vấn đề tội phạm quốc tế thuộc thẩm quyền của cơ quan này.Liên quan đến phương án cài đặt ứng dụng lọc các cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại di động, Tổng thống nhắc tới việc một số nhà mạng viễn thông đang gặp khó khăn do cần phải có sự đồng ý của khách hàng.Về vấn đề này, Cố vấn hoạch định tương lai trí tuệ nhân tạo (AI) Ha Jung-woo cho biết đã ban hành hướng dẫn để các hãng viễn thông có thể mặc định cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động trừ trường hợp người dùng từ chối rõ ràng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là việc cài đặt ứng dụng sẽ có thể hao pin điện thoại nhanh. Tổng thống nhấn mạnh nhiều mảnh đời có thể tiêu tan chỉ vì một cuộc gọi lừa đảo. Do vậy, theo ông cần áp dụng biện pháp an toàn này cho tất cả mọi người, không chỉ vì khách hàng từ chối cài đặt do phiền phức.