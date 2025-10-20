Lao động hợp đồng trên 60 tuổi tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 3 triệu người

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 22/10 công bố số liệu cho biết tính đến tháng 8/2025, số lao động là nhân viên chính thức đạt 13.845.000 người, tăng 160.000 người so với một năm trước.Lao động hợp đồng đạt 8.568.000 người, tăng 110.000 người, chiếm 38,2% tổng lao động hưởng lương. Trong đó, người trên 60 tuổi đạt 3.044.000 người, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số lao động hợp đồng (35,5%), lần đầu vượt mốc 3 triệu người trong lịch sử thống kê liên quan. So với một năm trước, số lao động hợp đồng trên 60 tuổi tăng thêm 233.000 người, mức tăng cao nhất trong số các nhóm tuổi.Cơ quan Dữ liệu quốc gia phân tích với nhóm lao động ngoài 30 và trên 60 tuổi, sự gia tăng lao động hợp đồng phản ánh hiệu ứng từ sự gia tăng dân số và tỷ lệ tuyển dụng ở hai nhóm này. Do số người có việc làm ở hai nhóm tăng dẫn tới tỷ trọng lao động hợp đồng cũng tăng theo.Xét theo ngành công nghiệp, lao động hợp đồng ở ngành y tế, phúc lợi xã hội tăng 210.000 người, vận tải và kho bãi tăng 39.000 người. Ngược lại, ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú giảm 58.000 người, xây dựng giảm 51.000 người, bán buôn bán lẻ giảm 41.000 người.Mức lương bình quân ba tháng gần đây (tháng 6-8) của nhân viên chính thức là 3.896.000 won (2.721 USD), trong khi của lao động hợp đồng là 2.088.000 won (1.458 USD), chênh lệch tới 1.808.000 won (1.263 USD), mức cao kỷ lục. Sự gia tăng cách biệt này được phân tích là bởi tỷ trọng lao động bán thời gian trong nhóm lao động hợp đồng gia tăng. Nếu loại bỏ nhóm lao động bán thời gian thì mức lương bình quân của lao động hợp đồng là 3.037.000 won (2.121 USD).Tỷ lệ tham gia lương hưu của lao động hợp đồng là 37,1%, bảo hiểm tuyển dụng là 53,7%, giảm so với năm trước. Ngược lại, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 53,2%, tăng so với năm 2024.