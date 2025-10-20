Chính phủ Hàn Quốc quản lý trọng điểm 29 khu vực trong dịp Halloween 2025

Photo : YONHAP News

Trước thềm ngày lễ "Halloween" 31/10 tới, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu ban cảnh báo khủng hoảng ở mức "chú ý" đối với các khu vực dự kiến tập trung đông người.Bộ Hành chính và an toàn ngày 21/10 đã tổ chức cuộc họp đối sách với các ban ngành hữu quan, quyết định tăng cường hệ thống ứng phó khẩn cấp nhằm phòng ngừa sự cố do đám đông, căn cứ theo quy trình quản lý khủng hoảng thiết lập vào tháng 1 năm nay.Cơ quan này ấn định khoảng thời gian từ ngày 24/10 đến 2/11 tới là giai đoạn triển khai đối sách đặc biệt quản lý đám đông dịp Halloween, đồng thời chọn ra 29 khu vực trên toàn quốc dự kiến sẽ tập trung đông người để tiến hành quản lý trọng điểm.Trong đó, 8 khu vực tại Seoul như khu phố Itaewon (quận Yongsan), nơi từng xảy ra thảm kịch giẫm đạp dịp Halloween năm 2022, và 12 nơi thuộc các địa phương là thành phố Busan, Incheon, Daegu, Gwangju sẽ được Bộ Hành chính và an toàn phái cử cán bộ hỗ trợ quản lý tới hiện trường để trực tiếp giám sát tình hình.Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Kim Kwang-yong chỉ đạo chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở và địa điểm liên quan từ nay tới trước giai đoạn triển khai đối sách đặc biệt, xử lý trước các công trình vi phạm và các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ như biển quảng cáo, cửa thông gió. Ngoài ra, mỗi địa phương phải kích hoạt hệ thống làm việc khẩn cấp do phó lãnh đạo địa phương phụ trách, liên tục kiểm tra, giám sát các khu vực quản lý trọng điểm.