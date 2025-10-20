Tình báo Hàn Quốc ước tính 1.000 đến 2.000 người Hàn tham gia các khu tội phạm tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/10, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo rằng số lượng người Hàn đang tham gia vào các khu vực tội phạm ở Campuchia ước tính lên tới 1.000-2.000 người. Số liệu này được NIS ước tính dựa trên tình hình hoạt động của các nhà hàng Hàn Quốc gần các khu vực tội phạm.Theo Cảnh sát Campuchia, trong số 3.075 nghi phạm tham gia thực hiện hành vi lừa đảo bị giới chức bắt giữ trong chiến dịch trấn áp vào tháng 6-7 vừa qua, có 57 đối tượng là người Hàn Quốc.NIS cho biết hoạt động rửa tiền qua các sòng bạc, vốn diễn ra ngang nhiên tại Campuchia, đã "tiến hóa" thành hình thức lừa đảo quy mô lớn sau khi các tổ chức tội phạm đa quốc gia trong đó có Trung Quốc tràn vào nước này sau đại dịch COVID-19. NIS dự đoán có khoảng hơn 50 khu tội phạm tại Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville, với tổng số đối tượng tham gia lên tới 200.000 người. Lợi nhuận mà các tổ chức tội phạm thu về ước tính lên tới 12,5 tỷ USD, bằng một nửa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia năm 2023.Cơ quan tình báo còn cho biết các tổ chức tội phạm hoạt động tại cả đặc khu kinh tế mà Chính phủ Campuchia chỉ định, hay khu vực mà tổ chức vũ trang phi Chính phủ của nước này kiểm soát. Do vậy, Chính phủ Campuchia đang gặp khó khăn trong việc trấn áp tội phạm, và việc phối hợp với Chính phủ Hàn Quốc cũng không tránh khỏi gặp trở ngại.Hiện tại, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đang hợp tác với Cảnh sát Campuchia thông qua "Cơ chế hợp tác thông tin ma túy châu Á" do Trung tâm thông tin tội phạm quốc tế của NIS khởi xướng thành lập từ cuối năm ngoái. NIS cũng đang tham vấn với Mỹ, Nhật Bản và Cananda về phương án đối phó chung kể từ đầu năm 2025.Cơ quan này cũng nhiều lần cảnh báo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ "bảo đảm lợi nhuận cao" của các tổ chức tội phạm, bao gồm cả việc giao tài khoản cho chúng. NIS cảnh báo các tổ chức tội phạm còn đang bố trí cả lực lượng bảo vệ có vũ trang để tránh bị truy quét, người dân có thể mất mạng nếu dính líu tới hang ổ của chúng.