Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia báo cáo về hoạt động mạng trái phép của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) ngày 22/10 đã công bố báo cáo thứ hai, với chủ đề về các hoạt động mạng trái phép của Bắc Triều Tiên. MSMT được thành lập nhằm hỗ trợ việc thực thi các biện pháp cấm vận quốc tế đối với miền Bắc, bao gồm 11 nước thành viên trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.Báo cáo cho biết từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp tài sản ảo trị giá 2,84 tỷ USD. Quy mô đánh cắp trong riêng năm 2025 đã lên tới khoảng 1,65 tỷ USD. Bình Nhưỡng cũng đang củng cố năng lực của các tổ chức mạng nhằm mục đích tạo nguồn thu cho chính quyền.Phần lớn các tổ chức này trực thuộc các đơn vị bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách cấm vận như Tổng cục trinh sát, Bộ Công nghiệp năng lượng nguyên tử và Bộ Công nghiệp quân nhu. Các tổ chức mạng trực thuộc đảng, quân đội và Chính phủ Bắc Triều Tiên đều có cơ cấu chỉ huy chồng chéo và phức tạp.Các tổ chức mạng của miền Bắc đã giả danh nhà đầu tư, doanh nhân hoặc nhà tuyển dụng để tiếp cận các sàn giao dịch tài sản ảo tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, dụ dỗ mục tiêu tải về phần mềm độc hại. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn hợp tác với các tổ chức về mã độc tống tiền ở Nga để thực hiện các hoạt động mạng độc hại, và bán dữ liệu thu được từ các cuộc tấn công này cho bên thứ ba.Sau khi đánh cắp tài sản ảo, Bắc Triều Tiên tiến hành rửa tiền và chuyển thành tiền mặt thông qua các trung gian nước ngoài đặt tại Trung Quốc, Nga, Hong Kong và Campuchia. Báo cáo nêu rõ phần lớn quá trình chuyển đổi thành tiền mặt này có liên quan đến công dân và hệ thống tài chính của Trung Quốc. Đặc biệt, các tổ chức tội phạm có quy mô doanh nghiệp ở Campuchia, nơi gần đây xảy ra các vụ bắt cóc, giam giữ trái phép và tra tấn người Hàn Quốc, cũng bị miền Bắc lợi dụng để rửa tiền và đổi tài sản ảo sang tiền mặt.Mặt khác, báo cáo cũng đề cập đến vấn đề thu nhập của nhân lực công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên ở nước ngoài. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã cấm tuyển dụng lao động miền Bắc làm việc ở nước ngoài và yêu cầu hồi hương các đối tượng này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 1.000-2.000 lao động IT Bắc Triều Tiên đang cư trú và làm việc tại ít nhất 8 quốc gia như Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Guinea, Nigeria và Tanzania. Trong đó, Trung Quốc có số lượng nhân lực IT miền Bắc lớn nhất với khoảng 1.000-1.500 người, còn tại Nga có khoảng 150-300 người.Lực nhân lực này nhận các hợp đồng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghiệp quốc phòng từ các nước như Mỹ, Đức, Bồ Đào Nha và Anh, mang lại nguồn thu từ 350-800 triệu USD vào năm ngoái, và được cho là đã chuyển một nửa số tiền này về Bắc Triều Tiên.Trong tuyên bố chung, Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia khuyến khích tất cả các nước thành viên của Liên hợp quốc cần nâng cao nhận thức về các hoạt động mạng độc hại của Bắc Triều Tiên, phải buộc các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an.