Seoul và Tokyo nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển ổn định quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 22/10 cho biết Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac đã tới thăm Nhật Bản trong hai ngày 21-22/10 ngay sau khi chính quyền tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ra mắt, nhằm duy trì đà phát triển trong mối quan hệ song phương.Trong chuyến thăm, ông Wi đã gặp gỡ và trao đổi ý kiến với các nhân vật chủ chốt trong chính giới và quan chức Nhật Bản, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Ichikawa Keiichi.Thông qua các buổi gặp, Seoul và Tokyo đã chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc phát triển ổn định quan hệ Hàn-Nhật dưới thời Chính phủ mới của Nhật Bản. Hai bên cũng đã nhất trí duy trì trao đổi và hợp tác không chỉ ở cấp Chính phủ mà còn thông qua nhiều kênh khác nhau như Quốc hội và khu vực tư nhân.