Hàn Quốc vận hành xe buýt tự hành phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông cùng Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc ngày 22/10 thông báo sẽ vận hành xe buýt tự hành được sản xuất trong nước trong thời gian diễn ra các sự kiện của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại khu vực Bomun, thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.Mẫu xe buýt tự hành được phát triển bằng cách kết hợp phần cứng của các xe ô tô thành phẩm tiêu biểu trong nước như hãng ô tô Kia và Ssangyong, với phần mềm của công ty công nghệ tự hành Autonomous A2Z. Bộ Địa chính kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để giới thiệu ra thế giới công nghệ tự hành được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc, với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 90%.Xe buýt sẽ chạy theo hai tuyến, gồm tuyến vòng quanh khu vực Bomun và tuyến vòng quanh Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek (HICO). Cả hai tuyến đều đã bắt đầu vận hành chính thức cho người dân từ ngày 10/9. Tuy nhiên, khu vực Bomun sẽ bị hạn chế ra vào từ ngày 26/10-1/11, thời điểm diễn ra các buổi hội nghị chính như Hội nghị thượng đỉnh APEC. Do đó, xe buýt trong thời gian trên sẽ chỉ phục vụ cho các đại biểu cùng với người tham dự Hội nghị APEC, và sẽ hoạt động bình thường trở lại sau khi hội nghị kết thúc vào ngày 2/11.Trước khi bắt đầu vận hành, Bộ Địa chính đã tiến hành kiểm tra các yếu tố rủi ro trong khu vực hoạt động và xây dựng hệ thống ứng phó khẩn cấp, với sự phối hợp của các ban ngành hữu quan như Ủy ban điều tra tai nạn xe tự hành và Cơ quan Cảnh sát quốc gia.Bộ Địa chính nhấn mạnh việc vận hành xe buýt tự hành trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ là dịp để giới thiệu năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp tự hành Hàn Quốc với cộng đồng quốc tế. Cơ quan này cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ về an toàn và tiện nghi để xe buýt với kỹ thuật tự hành Hàn Quốc thực sự trở thành phương tiện phục vụ cho các quan khách đến từ khắp nơi trên thế giới.