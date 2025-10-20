Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Nga

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.Trong cuộc điện đàm, ông Trump cho biết đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cảm thấy đây không phải thời điểm phù hợp. Được biết, hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga được lên kế hoạch nhằm thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Trump nhận định cuộc gặp sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Mặc dù cuộc gặp với lãnh đạo Nga lần này đã bị hủy, nhưng hội đàm thượng đỉnh song phương vẫn có thể được tổ chức trong tương lai.Về lý do Mỹ quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga, ông Trump giải thích Washington đã chờ đợi quá lâu, giờ đã đến lúc cần thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Matxcơva.Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho biết dự kiến sẽ có một cuộc hội đàm kéo dài với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp tham dự Hội nghị thượng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 này. Tuyên bố này có phần khác biệt so với phát biểu trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị APEC.Ông Trump bày tỏ kỳ vọng có thể cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi và cả những khối tài sản lớn, thể hiện niềm tin rằng cuộc hội đàm Mỹ-Trung sẽ có được kết quả. Tổng thống Mỹ còn cho biết vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, khẳng định cuộc hội đàm song phương lần này sẽ rất quan trọng.