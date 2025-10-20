Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách an ninh mạng quyết liệt

Photo : YONHAP News

Các ban ngành hữu quan Hàn Quốc gồm Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) ngày 22/10 đã công bố "Kế hoạch tổng thể liên ngành về bảo vệ thông tin".Chính phủ nhận định các vụ tấn công mạng xảy ra liên tục gần đây trong cả khu vực công và tư nhân là một tình huống khủng hoảng nghiêm trọng, quyết định khởi động cơ chế ứng phó linh hoạt do Văn phòng An ninh quốc gia đứng đầu.Trước tiên, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp che giấu sự cố an ninh mạng, Chính phủ sẽ sửa đổi quy định cho phép cơ quan chức năng trực tiếp tiến hành điều tra tại hiện trường khi có dấu hiệu bị tấn công mạng dù chưa có báo cáo chính thức từ doanh nghiệp. Đối với các đơn vị báo cáo chậm, không thực hiện biện pháp phòng ngừa tái diễn hoặc nhiều lần làm rò rỉ thông tin cá nhân, tín dụng của khách hàng, Chính phủ sẽ tăng mức xử phạt mang tính trừng phạt mạnh mẽ hơn. Chính phủ cũng xem xét thành lập một quỹ mới, sử dụng nguồn thu từ tiền phạt trong các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân để hỗ trợ nạn nhân và tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hơn 1.600 hệ thống công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực công cộng, tài chính và viễn thông, những dịch vụ mà phần lớn người dân đang sử dụng. Đặc biệt, Chính phủ sẽ triển khai kiểm tra đột xuất theo phương thức mô phỏng tấn công mạng trên thực tế đối với các nhà mạng viễn thông, nơi gần đây liên tiếp xảy ra sự cố tấn công mạng.Chính phủ cũng yêu cầu giới doanh nghiệp viễn thông thiết lập hệ thống nhận diện và quản lý tài sản công nghệ thông tin trọng yếu, đồng thời quy định rằng các trạm gốc di động cỡ nhỏ (femtocell) nếu bị phát hiện có nguy cơ bị lợi dụng để tấn công mạng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức nếu không đảm bảo an toàn.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ giảm bớt gánh nặng về chứng minh thiệt hại cho người tiêu dùng trong các vụ tấn công mạng, và xây dựng hướng dẫn bảo vệ người dùng áp dụng cho các lĩnh vực trọng yếu như viễn thông và tài chính.