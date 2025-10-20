Dự đoán về thực đơn tiệc chiêu đãi Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/10, thực đơn chiêu đãi các nhà lãnh đạo vẫn đang được giữ bí mật, và sẽ chỉ được công bố vào ngày diễn ra bữa tiệc, tức ngày 31/10 tới, do nghi thức đón tiếp nguyên thủ quốc gia tuân thủ nguyên tắc bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều khả năng ban tổ chức sẽ sử dụng một số nguyên liệu là đặc sản của vùng Gyeongju, nơi diễn ra hội nghị.Theo chính quyền thành phố Gyeongju, các đặc sản tiêu biểu của vùng này gồm có thịt bò Cheonnyeon, gạo Isageum, cá bơn. Gyeongju có đặc điểm địa lý vừa giáp biển vừa có vùng núi, vì vậy được đánh giá là nơi có thể thưởng thức đa dạng các sản vật nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Trong số đó, thịt bò "Cheonnyeon" được xem là ứng cử viên sáng giá nhất có thể xuất hiện trong bữa tiệc. Tại tiệc chiêu đãi Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Busan năm 2005, thực đơn khi đó bao gồm món Neobiani (thịt bò nướng lát mỏng), nên rất có thể thịt bò cũng sẽ được dùng làm nguyên liệu chính tại tiệc chiêu đãi Hội nghị APEC Gyeongju lần này.Gyeongju cũng là một trong những khu vực chăn nuôi giống bò nội địa nổi tiếng nhất Hàn Quốc. "Cheonnyeon" là thương hiệu thịt bò riêng của Hợp tác xã chăn nuôi Gyeongju phát triển và duy trì từ năm 2006 đến nay. Trên toàn địa bàn Gyeongju có 2.000 trang trại đang nuôi khoảng 40.000 con bò. Đặc điểm của thịt bò "Cheonnyeon" là được nuôi bằng thức ăn đã nấu chín cho tới khi bò trưởng thành hoàn toàn, nên có vị đậm đà và thơm ngon hơn thịt bò thông thường. Ngoài ra, cá bơn và bào ngư tươi đánh bắt từ vùng biển phía Đông Gyeongju cũng được nhắc đến như những nguyên liệu tiềm năng cho bữa tiệc chiêu đãi các nguyên thủ.Bên cạnh đó, dư luận cũng quan tâm loại rượu nào sẽ xuất hiện trong bữa tiệc quan trọng này. Danh sách các "ứng cử viên rượu" đã được hé lộ phần nào trong bữa tiệc tiễn đoàn đại biểu Đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa APEC hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó, các đại biểu đã được nếm thử nhiều loại rượu truyền thống địa phương, như rượu thuốc "Kyodongbeopju", rượu vang hoa quả "Krate medium dry", rượu thuốc "Te monje 1779", và rượu chưng cất "Andong Soju". Dựa trên kinh nghiệm tổ chức APEC Busan, rượu chiêu đãi thường bao gồm rượu khai tiệc và rượu tráng miệng, nên nhiều khả năng sẽ có ít nhất hai trong số các loại rượu kể trên được lựa chọn.Tiệc chiêu đãi cấp cao APEC tại Gyeongju sẽ được chuẩn bị bởi bếp trưởng người Mỹ gốc Hàn Edward Lee, người từng tham gia chương trình ẩm thực nổi tiếng của Netflix "Culinary Class Wars", phối hợp cùng đội ngũ đầu bếp khách sạn Lotte. Đầu bếp Edward Lee từng là bếp trưởng khách mời đặc biệt trong tiệc quốc yến Hàn-Mỹ tổ chức tại Nhà Trắng vào năm 2023.Trong cuộc phỏng vấn đăng trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao hôm 2/10 vừa qua, ông Lee chia sẻ muốn kể câu chuyện về ẩm thực và nguyên liệu Hàn Quốc thông qua bữa tiệc chiêu đãi APEC lần này, đồng thời thể hiện vẻ đẹp của sự kết hợp giữ gìn giữ truyền thống và tinh thần theo đuổi sự đổi mới.