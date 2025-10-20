Nhóm công tác Hàn-Mỹ thảo luận thúc đẩy hỗ trợ nhập cảnh cho người có thị thực hợp pháp

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 22/10 đã tổ chức cuộc họp thứ hai của nhóm công tác Hàn-Mỹ về vấn đề thị thực và nhập cảnh theo mục đích thương mại, dưới hình thức trực tuyến.Cuộc họp lần này có sự tham gia của ông Jeong Ki-hong, quan chức Chính phủ Hàn Quốc phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân Hàn Quốc, và ông Jonathan Fritz, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các ban ngành hữu quan khác. Phía Hàn Quốc có Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm. Phía Mỹ có Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa.Hai bên đã thảo luận về cách vận hành "Nhóm chuyên trách về đầu tư và thăm Mỹ của Hàn Quốc" tại Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Mỹ. Seoul và Washington đã nhất vận hành nhóm chuyên trách này theo hướng góp phần thúc đẩy quá trình cấp thị thực và nhập cảnh vào Mỹ được thuận lợi hơn.Cả hai bên đều nhận thức rằng việc sử dụng thị thực thương mại và thị thực dựa trên tuyển dụng là rất quan trọng trong quá trình thành lập nhà máy tại Mỹ do các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư. Do đó, hai bên sẽ tích cực tìm kiếm các phương án có thể hỗ trợ thực tiễn để việc nhập cảnh vào Mỹ của những người có thị thực được diễn ra suôn sẻ.Seoul và Washington cũng tiến hành rà soát tình trạng thực hiện các nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp đầu tiên diễn ra hôm 30/9, bao gồm việc hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước. Hai bên cùng có đồng quan điểm trong việc cần có thêm các biện pháp bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn và nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình xin thị thực và nhập cảnh vào Mỹ. Tình trạng giải quyết vấn đề này sẽ tiếp tục được rà soát trong các cuộc họp tiếp theo.Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kevin Kim đã tham dự cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này đã không tham dự cuộc họp lần thứ hai do đang được cân nhắc làm người kế nhiệm Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24/10.