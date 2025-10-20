Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp phương hướng chính sách tiền tệ ngày 23/10, Ủy ban Chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm.Quyết định này cho thấy BOK nhận định không nên nóng vội hạ lãi suất trong thời điểm này để kích động thêm giá nhà, trong bối cảnh giá nhà tại Seoul vẫn không ngừng tăng sau các đối sách công bố ngày 27/6 và ngày 7/9 năm nay, và gần đây nhất là gói biện pháp ngày 15/10. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương cũng đã cân nhắc tới rủi ro tỷ giá won/USD, hiện đang dao động quanh ngưỡng 1.430 won đổi 1 USD, có thể vọt cao hơn nữa.Vào tháng 10 năm ngoái, Ủy ban Chính sách tiền tệ đã hạ 0,25% lãi suất cơ bản, đánh dấu sự chuyển đổi sang hướng chính sách nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, tới tháng 11, cơ quan này lại tiếp tục hạ lãi suất, lần đầu hạ lãi suất hai lần liên tiếp kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, phá vỡ dự đoán từ thị trường.Trong nửa đầu năm nay, BOK đã hạ thêm lãi suất hai lần nữa vào tháng 2 và tháng 5, duy trì đường lối nới lỏng tiền tệ. Quyết định này nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, trong bối cảnh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay được dự báo thấp hơn 1% do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, sau hai đợt đóng băng lãi suất vào tháng 7 tháng 8, lần này BOK lại tiếp tục giữ nguyên lãi suất, chủ yếu là do thị trường bất động sản đang hết sức bất ổn.Bất chấp gói đối sách công bố ngày 27/6, với nội dung siết chặt hạn mức cho vay tối đa các khoản vay thế chấp nhà tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô xuống còn 600 triệu won (418.000 USD), trong tuần thứ hai của tháng 10, giá căn hộ chung cư tại Seoul vẫn tăng 0,54% so với hai tuần trước (trước Tết Trung thu).Theo đó, Chính phủ tiếp tục công bố đối sách mới vào ngày 15/10, chỉ định toàn bộ Seoul và một số khu vực chính thuộc tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon là Khu vực cấp phép giao dịch đất đai, giảm hạn mức cho vay thế chấp nhà có giá trên 1,5 tỷ won (1,05 triệu USD) xuống chỉ còn 200-400 triệu won (139.400 đến 278.800 USD). Trong bối cảnh gói đối sách trên mới công bố được một tuần, nếu Ngân hàng trung ương hạ tiếp lãi suất thì sẽ kích động thêm nhu cầu vay thế chấp nhà, gây ra tranh cãi về sự thiếu nhất quán trong chính sách kinh tế vĩ mô.