Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong một chương trình phát thanh của Đài MBC vào ngày 23/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định vấn đề sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ "đương nhiên" được bao gồm trong đàm phán ở lĩnh vực an ninh. Ông Cho cho biết Hàn Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ rằng Seoul cần làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Phía Mỹ cũng đã đồng tình về tính cần thiết của vấn đề, và hai bên sẽ sớm khởi động đàm phán sửa đổi hiệp định.Liên quan đến vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng, Bộ trưởng cho biết trong quá trình đàm phán, Mỹ đã không yêu cầu Seoul nâng khoản đóng góp. Có thể nói Hàn Quốc đã bảo vệ được lập trường của mình.Khi được hỏi liệu biên bản thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ có được công bố nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju tuần tới hay không, ông Cho trả lời không nhất thiết phải ấn định "hạn chót" cho việc này. Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh về nguyên tắc ưu tiên lợi ích quốc gia và tính hợp lý thương mại. Do đó, nếu các tiêu chí này không được đáp ứng thì hai bên có thể dành thêm thời gian để đàm phán.Về gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, Ngoại trưởng nhấn mạnh cấu trúc đầu tư, phương thức đầu tư và phân chia lợi nhuận là một hệ thống phức tạp, nếu một phần giảm thì phần khác phải tăng. Tuy nhiên, ông tin rằng hai nước sẽ có thể xây dựng mội gói giải pháp đôi bên cùng có lợi.Liên quan đến tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju sắp tới, Ngoại trưởng nhận định sẽ khó để đưa vào nội dung nhấn mạnh về khôi phục thương mại tự do trong khuôn khổ hội nghị lần này. Tuy nhiên, bản thân việc các nền kinh tế thành viên APEC thảo luận về cách ứng phó với trật tự kinh tế chính trị quốc tế đầy hỗn loạn hiện nay cũng là điều mang ý nghĩa lớn.