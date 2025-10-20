Chính phủ Hàn Quốc chủ trì cuộc họp rà soát cuối cùng trước Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại thành phố Gyeongju từ ngày 31/10-1/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/10 cho biết sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) vào ngày 27-28/10, và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại (AMM) vào ngày 29-30/10.Hội nghị AMM là cuộc họp cấp Bộ trưởng mang tính chất rà soát lần cuối trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm đảm bảo sự kiện đạt được những kết quả thực chất. Tại đây, các bên sẽ rà soát tổng hợp những hoạt động trong năm nay của các cơ quan các cấp thuộc APEC, thành tựu trọng tâm của nước Chủ tịch trong năm nay, hoạt động của Ban thư ký APEC, cũng như kết quả từ các cuộc họp cấp cao trước đó.Hội nghị sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo đồng chủ trì. Ông Cho sẽ điều hành phiên họp một, với chủ đề "Đổi mới và thịnh vượng", trong khi ông Yeo sẽ chủ trì phiên họp hai, với chủ đề "Kết nối".Phiên họp một sẽ tập trung thảo luận các phương án ứng phó với các thách thức trong khu vực thông qua hợp tác số và hướng tới thịnh vượng chung, còn phiên họp hai sẽ bàn về các biện pháp tăng cường chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại trong khu vực thông qua ứng dụng công nghệ mới.Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương (PIF), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), và đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Mục tiêu của hội nghị là thông qua tuyên bố chung của AMM, phản ánh kết quả thảo luận chính của 14 cuộc Hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng theo các lĩnh vực, cùng các hội nghị cấp thấp, cũng như những thành tựu đạt được của APEC trong năm nay.Tại Hội nghị CSOM, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chia sẻ với các nền kinh tế thành viên về tiến độ thảo luận liên quan đến hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó với biến đổi cơ cấu dân số, hai nội dung trọng tâm được thúc đẩy thành kết quả chính của Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay; cùng với tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng.Ngoài ra, các bên cũng sẽ rà soát kết quả hoạt động hàng năm của các cuộc họp cấp thấp hơn về năng lực cạnh tranh trong ngành dịch vụ, kinh tế số và internet, cải cách cơ cấu; và sẽ trình bày kết quả này lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại.