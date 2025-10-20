Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng đàm phán thuế quan với Mỹ đạt được kết quả hợp lý

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với Đài CNN (Mỹ) phát sóng vào ngày 23/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trình bày lập trường về các vấn đề nổi cộm, trong đó có đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ.Khi được hỏi liệu hai nước có đạt được thỏa thuận thuế quan nhân Hội nghị thượng đỉnh Điễn dàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tuần sau hay không, ông Lee cho rằng vấn đề này cần thêm thời gian. Tổng thống bày tỏ tin tưởng vào "tính hợp lý" của Mỹ, nhận định rốt cuộc hai bên sẽ đạt được một kết quả hợp lý mang tính thuyết phục. Đó là bởi Seoul và Washington là đồng minh, cùng chia sẻ các giá trị về lẽ thường và tính hợp lý.Việc Tổng thống đề cập tới "thời gian" được phân tích là thể hiện rằng Hàn Quốc sẽ không vội vàng ký kết chỉ để đạt thỏa thuận vào một thời điểm nhất định.Về khả năng diễn ra một cuộc gặp bất ngờ giữ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân Hội nghị APEC, Tổng thống Lee trả lời nếu cuộc gặp bất ngờ này được diễn ra thì đây sẽ là một điều hết sức tốt đẹp.Ông Lee bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm kiến tạo hòa bình thế giới của Tổng thống Trump, cho biết đã đề nghị lãnh đạo Nhà Trắng đóng vai trò là người trung gian hòa giải vì hòa bình. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc gặp mặt và đối thoại trực tiếp chính là bước khởi đầu để tháo gỡ nhiều vấn đề, kêu gọi Chủ tịch Kim Jong-un đồng ý đối thoại.