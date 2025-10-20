Tân Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng

Photo : YONHAP News

Tân Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu trong buổi họp báo nhậm chức ngày 22/10 khẳng định Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng mà Nhật Bản cần hợp tác với tư cách là đối tác trong các vấn đề của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay, quan hệ Hàn-Nhật đã có nhiều cải thiện và ngày càng trở nên quan trọng.Quan chức này nhấn mạnh mặc dù giữa Seoul và Tokyo vẫn còn tồn tại những vấn đề khó khăn, nhưng Nhật Bản mong muốn có thể phát triển quan hệ song phương theo hướng tương lai, dựa trên nền tảng đã được xây dựng kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965.Tân Bộ trưởng Motegi cũng khẳng định việc ứng phó với Bắc Triều Tiên hiện là ưu tiên hàng đầu của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật. Điều quan trọng là phải tăng cường hợp tác chiến lược chặt chẽ, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh và an ninh kinh tế.Ông Motegi cho biết thêm ngoại giao con thoi giữa các lãnh đạo đang được duy trì, cơ chế này sẽ được tận dụng để thúc đẩy trao đổi chặt chẽ giữa hai nước ở nhiều cấp độ hơn nhằm hướng đến một mối quan hệ Hàn-Nhật tốt đẹp. Liên quan đến khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10 tới, quan chức này cho biết lịch trình hiện vẫn chưa được xác định.Mặt khác, Ngoại trưởng Motegi cho biết sẽ đảm nhận vai trò điều phối việc thực thi các thỏa thuận Nhật-Mỹ liên quan đến các biện pháp thuế quan dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ nhất của ông Trump, ông Motegi cũng từng phụ trách đàm phán thuế quan. Khi đó, Tổng thống Trump đã đánh giá ông Motegi là khá cứng rắn.Ngoại trưởng Motegi cho biết sẽ nỗ lực thực hiện các thỏa thuận một cách trung thực và chắc chắn, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Quan chức này cũng nhấn mạnh cần làm sâu sắc hơn nữa đồng minh Nhật-Mỹ để tăng cường hơn nữa năng lực răn đe và ứng phó, nhấn mạnh sẽ lấy một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở làm trọng tâm trong chính sách ngoại giao.Đối với Trung Quốc, ông Motegi nhấn mạnh sẽ thúc đẩy mối quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi, nhằm mở rộng lợi ích chung và xây dựng một mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng. Tokyo và Bắc Kinh sẽ tăng cường trao đổi, cùng nỗ lực để giảm thiểu các vấn đề nổi cộm và thách thức, đồng thời gia tăng sự hiểu biết và hợp tác song phương.