Hàn Quốc và Mỹ đàm phán hướng tới thỏa thuận thương mại cuối cùng

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cùng Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan ngày 22/10 (giờ địa phương) đã gặp lại Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington, chỉ 6 ngày sau cuộc gặp trước đó vào hôm 16/10.Sau cuộc gặp kéo dài hai tiếng lần này, Chánh Văn phòng Kim cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển, nhưng vẫn phải chờ đợi đến phút cuối cùng. Bên cạnh đó, quan chức này cho biết vẫn còn một, hai điểm tranh cãi cần tiến hành thảo luận thêm, nhưng không tiết lộ cụ thể đó là những tiến triển gì và vấn đề gì tồn đọng.Liên quan tới cấu trúc gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, quan chức hai nước được cho là đã thảo luận về phương thức huy động vốn, công cụ an toàn nhằm giảm thiểu cú sốc cho thị trường ngoại hối Hàn Quốc.Trước đó, khi trả lời báo giới ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Chánh Văn phòng Kim cho biết hai bên đã gần đạt tới thống nhất ý kiến về nhiều chủ đề, nhưng vẫn còn bất đồng lập trường lớn trong một, hai chủ đề. Ông Kim nhấn mạnh đàm phán thuế quan và đầu tư mang ý nghĩa quan trọng, nhưng không được gây ra cú sốc tới nền kinh tế Hàn Quốc. Phía Mỹ cũng sẽ hiểu cho Hàn Quốc về vấn đề này.Chánh Văn phòng Kim vừa trở về nước sau chuyến thăm Mỹ cách đó ba ngày, trong khi Bộ trưởng Kim Jung-kwan cũng mới về nước cách đó hai ngày. Trong những ngày qua, các ban ngành hữu quan Chính phủ Hàn Quốc được cho là đã trao đổi về những yêu cầu mà phía Mỹ đưa ra, tìm kiếm phương án đề xuất ngược lại với Mỹ.Ngay sau cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Chánh Văn phòng Kim đã lên đường về nước ngay. Trong trường hợp Mỹ nhất trí với phương án điều chỉnh mà Hàn Quốc vừa đề xuất, có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận thương mại trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump vào ngày 29/10 tới.